Appicca il fuoco a un’auto per diletto, 30enne denunciato a Settimo San Pietro.

Settimo San Pietro, denunciato in stato di libertà per danneggiamento seguito da incendio un trentenne del luogo, noto alle forze dell’ordine. Dalla visione di alcuni sistemi di videosorveglianza privati i carabinieri avrebbero riconosciuto il giovane come il responsabile dell’episodio delittuoso verificatosi nella notte precedente, quando un uomo a capo scoperto ha innescato un incendio sulla ruota anteriore destra di una Ford Focus di proprietà di un 40enne, operaio edile di Settimo. Il fuoco ha danneggiato tutta la parte anteriore della Focus, che non potrà essere recuperata né da meccanici né da carrozzieri. Non essendovi motivi di risentimento fra i due, l’incendio potrebbe essere stato appiccato a scopo di mero diletto.