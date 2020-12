Appello: “Si metta subito in sicurezza la statale 292 all’altezza di Cuglieri”

“Si metta in sicurezza la statale 292 all’altezza di Cuglieri”

Intervento dei consiglieri regionali Emanuele Cera (Fi) e Alfonso Marras (Riformatori)

Verifiche immediate sul costone roccioso da cui nei giorni scorsi è franato un grosso masso sulla statale 292, all’altezza di Cuglieri, e riapertura del tratto di strada ancora chiuso al traffico: a chiedere interventi rapidi sono i consiglieri regionali Emanuele Cera di Forza Italia e Alfonso Marras dei Riformatori, che ricordano come fino a quando non sarà messa in sicurezza l’area, quella parte della statale resterà chiusa al traffico, costringendo gli automobilisti a passare dalla circonvallazione di Cuglieri. I due consiglieri regionali hanno scritto una lettera indirizzata al presidente Solinas e all’assessore Lampis. Nella nota, Cera e Marras fanno presente che il tratto chiuso al traffico “veniva percorso quotidianamente da numerosi automobilisti, tra i quali si evidenziano le centinaia lavoratori pendolari da e per questi territori”.





“La strada”, proseguono “è interessata inoltre anche dalle linee di trasporto pubblico dell’Arst, che garantiscono il collegamento dei territori. Come sicuramente noto, al momento la circolazione stradale è stata interrotta ed è stata temporaneamente deviata sulla circonvallazione di Cuglieri, arrecando forti disagi, dovuti all’allungamento dei tempi di percorrenza del tratto stradale interessato”. I consiglieri regionali sollecitano l’intervento degli enti competenti “affinché, oltre alla tempestiva rimozione del grosso masso e dei detriti già avvenuta, venga immediatamente effettuato un lavoro di bonifica e di fissaggio dei grossi massi presenti sul costone che arrecano grossi rischi agli automobilisti”. Cera e Marras chiedono che gli interventi vengano completati in tempi brevi. “Grande preoccupazione è data dal fatto che tale operazione”, concludono, “possa andare a determinare tempi eccessivamente lunghi e che possa essere preclusa la grossa aspettativa della popolazione interessata all’immediata riapertura della viabilità, già fortemente penalizzata dai grossi ritardi in essere per la realizzazione del nuovo tratto della statale 292, che dovrebbe avvicinare definitivamente Oristano a Bosa e tutti territori interessati della costa centro occidentale della Sardegna”. Mercoledì, 30 dicembre 2020 L'articolo Appello: “Si metta subito in sicurezza la statale 292 all’altezza di Cuglieri” sembra essere il primo su LinkOristano.it.

