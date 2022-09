Appello per Jack a Radio Zampetta Sarda: chiede coccole e calore

SOS PER JACK LASCIATO IN STRADA, NESSUNO LO HA ADOTTATO.

L’ appello per Jack, un dolcissimo gatto che è stato soccorso dopo essere stato investito, non ha riscosso l’ attenzione di nessuno.

Eppure ha uno sguardo dolcissimo che chiede solo calore e coccole, Jack è stato vittima di un investimento, è stato soccorso a oggi ha ancora un zoppia alla zampina, ma per la volontaria non c’ è stata altra scelta che rimetterlo in strada.

È un micio che necessita di una casa, chi apre il suo cuore?

Contattate la redazione al

348 0941 632 con un primo messaggio whatsapp indicando Jack, il nome del gatto.

Si valutano adozioni responsabili, il gatto ha già sofferto tanto.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram "Radio Zampetta Sarda".

