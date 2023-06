Appello per aiutare i campioni regionali di calcio a 5 pronti alla sfida nazionale di Perugia

Fordongianus

La squadra lancia una raccolta fondi su GoFundMe

“Aiutateci a raggiungere i campionati nazionali di Perugia”. Questo l’appello della squadra di calcio a 5 del G.s. Forum Traiani di Fordongianus, che dopo aver realizzato il sogno di diventare campione regionale, si scontra contro la dura realtà del caro-trasporti. Per questo giocatori e dirigenti hanno deciso di avviare una piccola raccolta fondi su GoFundMe.

“La nostra squadra di calcio a 5 è formata da un gruppo di amici con in comune la passione per lo sport”, hanno spiegato i giocatori. “Il nostro piccolo paese è conosciuto principalmente per le terme, ma con grande orgoglio, quest’anno possiamo dire di aver dato del nostro meglio anche nel calcetto”.

“Abbiamo vinto il torneo regionale di calcio a 5 CSI categoria open, dopo un avvincente percorso che ci ha visti protagonisti in ben 20 partite. Il 4 giugno, a Sassari, abbiamo alzato la coppa al cielo realizzando il nostro sogno di diventare campioni regionali. ”, continuano. “Questa vittoria ci permette di accedere alle finali nazionali ospitate da Perugia dal 12 Luglio al 16 luglio, per tenere alto l’onore del nostro paese e della Sardegna intera”.

Ma il problema trasporti si presenta puntuale anche per i campioni dello sport. “Essendo un’isola gli spostamenti per noi sono sempre un po’ problematici e stavolta potrebbe essere davvero difficile riuscire ad autofinanziarci”, hanno concluso i campioni. “È per questo che chiediamo un piccolo – grande contributo per aiutarci a sognare ancora”.

Chiunque volesse inoltrare una donazione può farlo attraverso il sito GoFundMe a questo link .

