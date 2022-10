“Dobbiamo riformare quanto prima il quadro normativo”, ha concluso il presidente sardo di Confagricoltura, “così da assicurare ai Consorzi una sostenibilità economica e quindi una capacità di programmazione finanziaria oggi troppo debole, che rischia di mettere costantemente a repentaglio un servizio indispensabile per gli agricoltori. In attesa di tali interventi sarebbe opportuno dare corso alla normativa vigente, che non sempre viene pienamente applicata”.

Mele ha anche ricordato come “nel solo Consorzio dell’Oristanese debbano ancora arrivare 13 milioni di euro su spese già effettuate. Proprio la realtà di Oristano deve affrontare maggiori esborsi rispetto agli altri Consorzi della Sardegna, poiché le idrovore lavorano sia d’estate e sia d’inverno: nel primo caso distribuendo l’acqua nella rete dei campi e nel secondo pompandola fuori per evitare gli allagamenti di campagne e centri abitati”.

Paolo Mele

Fonte: Link Oristano

