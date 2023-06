Appello del papà del bimbo scomparso a Oristano e ritrovato a Cabras

Oristano

“Se per strada incrociate un bambino da solo, preoccupatevi per lui”. Il genitore ha precisato inoltre che il piccolo non aveva paura di andare dal dentista

“Se incontriamo per strada un bambino solo, fermiamolo! Senza spaventarlo, ma chiediamogli dove sta andando e se è in compagnia dei genitori”. Il padre del bimbo di 10 anni fuggito dal centro di Oristano e ritrovato un’ora più tardi dopo essere tornato a piedi a casa, a Cabras, ha voluto lanciare un appello sui social, ricordando anche che in caso di necessità è opportuno rivolgersi alle autorità. La fuga del bambino aveva creato un grande allarme in città. Subito si erano mobilitate le forze dell’ordine, convinte che il piccolo fosse scappato per evitare il dentista.

“Nel tragitto”, racconta il padre del bambino, “mio figlio ha incontrato diverse persone in viale Repubblica, sul ponte di Brabau e nella ciclabile che porta a Cabras. Alcuni lo hanno riconosciuto, ma tutti hanno pensato che in un modo o nell’altro fosse in nostra compagnia. Come si fa spesso, si cammina nel viale, magari il papà o la mamma sono a pochi passi davanti o dietro di lui. Così non era. Al giorno d’oggi i bambini hanno molte più informazioni, stimoli e più esperienze, anche non direttamente avute, in giovane, giovanissima età”.

“Dopo un capriccio avuto con la mamma”, precisa il papà del bambino, “ha deciso, sbattendo piedi e mani, di allontanarsi dalla lei e prendere la via di casa. Aveva un appuntamento dal dentista alle 18.30 circa, ma non è questo il motivo della fuga, anzi ci va anche volentieri”.

La famiglia ha voluto infine rivolgere un ringraziamento a chi si è prodigato nelle ricerche, quindi carabinieri, polizia, polizia locale, Protezione civile di Oristano e numerosi amici e conoscenti.

