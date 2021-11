Appello del cuore per tre micine di 3 mesi, in pericolo di vita a Capoterra. Chi le adotta?

sarda.

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a

La nostra mamma Gina è stata adottata e vive in un posto al sicuro, mentre la nostra casa è la strada. Tutti i giorni rischiamo la nostra vita, le macchine corrono veloci e i cani possono aggredirci. Desideriamo tanto una casetta tutta nostra, e per questo motivo chiediamo aiutoFate girare il nostro appello in modo che tante persone vengano a conoscenza della nostra storia e magari chissà, qualcuno si innamorerà di noi.Potete contattare per informazioni il 3511735626.Grazie.Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamentiLunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta