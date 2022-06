Appello del cuore per Paola, chi adotta la dolcissima cagnetta di Ghilarza?

APPELLO DEL CUORE PER PAOLA:”CHI ADOTTA LA DOLCISSIMA CAGNOLINA DI GHILARZA?” Paola, mix bretoncina, un anno e mezzo, peso 17kg, sterilizzata, va d’accordo con maschi e femmine della sua specie, Paola ha dovuto affrontare un delicato intervento di artrodesi; ha subito l’ amputazione della falange e le sono state inserite una placca e delle viti nella zampa anteriore, queste ultime, saranno rimosse, in sedazione, una volta consolidata l’articolazione. Il dolore e il gonfiore le impediscono ancora di poggiare la zampa ed è stata necessaria una terapia antibiotica. Dovrà usare un cuscinetto specifico. Nel frattempo, due volte al giorno la zampa viene medicata e le viene praticata la fisioterapia, ginnastica e piscina ogni giorno. Terminata la terapia sarà pronta per essere accolta in una vera famiglia, ricambiera’ con tanto amore la vostra scelta. Per info Flavia Carta 3939515573 contattare dopo le 15 oppure messaggio whatsapp.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

