L’ appello di Valentina, volontaria di Oristano per chiedere aiuto a sostenere le cure per la piccola e dolce Alma:

“Alma 5 mesi circa è una gattina cieca e sorda …al momento le sue condizioni di salute sono peggiorate in seguito a una brutta infezione Emobartonella e a una congiuntivite che ha lesionato le cornee e compromesso definitivamente la vista che fino a poco prima era fatta di ombre e fasci di luce …. adesso buio totale…

Dovrà affrontare ancora delle terapie per diverso tempo e appena guarita verrà vaccinata e sterilizzata

Chiediamo per lei una adozione del e aiuto per le spese veterinarie

Sono disponibili i calendari con una donazione minima di 10€

N.postepay Evolution

5333171179077546 intestata a

Anardu Valentina

Sì trova a Oristano

Per info contattare 3479375826 Valentina

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram #doglife #instadog