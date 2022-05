Cagliari

Il 18° congresso regionale rilancia anche l’impegno per la sicurezza sul lavoro

Alessandro Perra è stato confermato segretario generale della UilPoste sarda. Insieme alla nuova segreteria regionale guiderà il sindacato dei lavoratori postali per i prossimi quattro anni.

Il diciottesimo comngresso regionale, a Cagliari, ha affrontato diversi problemi e proposto soluzione “che chiamano a responsabilità non solo le istituzioni ma ciascun cittadino e ciascun lavoratore italiano”, ha detto Alessandro Perra. “In questo momento storico, la necessità più importante è rimettere in piedi la parte che ci spetta del nostro Paese”.

Si è parlato anche delle troppe morti sul lavoro. “La Uil tutta è impegnata al 100% su questo fronte”, ha ricordato il segretario regionale di UilPoste. “Il nostro segretario generale confederale Pierpaolo Bombardieri è il promotore della campagna Zero morti sul lavoro. Perché che il nostro obiettivo non è diminuire, non è ridurre, ma azzerare i morti sul lavoro. Per la Uil è la lotta della vita, è la battaglia per la civiltà del lavoro”.

Dal congresso esce forte la consapevolezza che per fermare queste tragedie ognuno deve impegnarsi personalmente in una battaglia quotidiana per sensibilizzare alla sicurezza sul lavoro ogni lavoratore.

Alessandro Perra ha anche lanciato un invito alle altre organizzazioni sindacali: “Lavoriamo quotidianamente per costruire un sindacato moderno e legato anche da ideali di unità. Un sindacato che abbia la costante volontà di abbattere le disuguaglianze e crescere nei diritti, nella dignità, nel futuro del lavoro stabile e sicuro. Andare in ordine sparso sarebbe un errore imperdonabile”.

La UilPoste sarda si propone come “controparte fondamentale per l’azienda Poste Italiane, con cui costruire, mantenere e far crescere sempre più una grande azienda Paese, che serve il Paese e che serve al Paese”.

Al congresso regionale di UilPoste erano presenti fra gli altri il segretario generale nazionale UILposte Claudio Solfaroli Camillocci, il segretario generale aggiunto Aurelio Imparato, il tesoriere nazionale Nicola Cupaioli, la segretaria generale confederale UIL Sardegna Francesca Ticca, i responsabili aziendali della macro area Centro di Poste Italiane e i segretari regionali delle altre organizzazioni sindacali.

