L’ APPELLO DI GIANLUCA MANCUSO, IL SALVATORE DEI CANI A RADIO ZAMPETTA:” UNA CASA PER IL DOLCISSIMO ASSAN.”

Volontario di Barisardo, Gianluca Mancuso si occupa di salvare i cani che versano in condizioni critiche, soprattutto vittime dell’indifferenza e della cattiveria umana.

L’ appello del volontario:

” Assan, si stava lasciando morire e in tanti gridavano di tirarlo fuori dal canile e curarlo, beh è stato fatto! L’ ho pure fatto castrare ed è prontissimo a trovare famiglia, ma il suo post non viene mai considerato! È un cane grande molto buono, la sua gioia di vivere mette allegria, va d’accordo sia con maschi che con femmine, negativo a tutti test, ha circa 5 anni.

Si trova in stallo in Sardegna a Olbia, ma viaggia anche centro e nord Italia.

Info 3273117673

Aiutateci a trovargli famiglia per poter salvare altri disperati, se qualcuno può fare anche da genitore a distanza ci contatti.”

