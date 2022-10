Appello a Radio Zampetta Sarda: un’adozione del cuore per la piccola Cicita

ADOZIONE DEL CUORE PER LA PICCOLA CICITA. SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA.

Segue l’appello di Anna Rita da Fluminimaggiore per Cicita, una piccola gattina in cerca di una vera adozione del cuore:

“Ciao, ti ricordi di me? mi chiamo Cicita e sono una gattina piccola piccola. La mia mamma si chiama Mimì ed e’ uguale a me. Appena sono nata avevo gli occhietti tutti sporchi ma piano piano sono guarita. Poi un giorno mi sono fatta male a una zampetta, Mammy Rita ha pensato che mi avessero investita. Mi hanno curato e sono guarita. Sono così piccola che non mi possono ancora sterilizzare (così dicono) e ho bisogno di una casetta e tante coccole. Ora la mia zampetta è guarita ma non voglio tornare in strada. Sono buona, coccolona e uso correttamente la lettiera. Ti aspetto, non lasciarmi sola. Ho anche un fratellino, che si chiama FruFru che mi cerca sempre, vorrei tanto tornare a vivere e giocare di nuovo con lui. Mi trovo a Fluminimaggiore (Sud Sardegna) e posso viaggiare. Se non vuoi adottarmi aiuta la mia Mammy con pappe, antiparassitari e cucce se puoi. Scrivete su Messenger oppure a : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .”

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa