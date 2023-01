SOS A ORISTANO, SMARRITA SISSI. RICOMPENSA A CHI LA RITROVA.

Sissi è una squamina di un anno e mezzo, sterilizzata, che, approfittando dell’apertura accidentale di una porta finestra, è fuggita il 20 dicembre mattina a Oristano, tra la via Marroccu e la via Neapolis, all’inizio della provinciale 70 che conduce a Fenosu.

Diffidente, non abituata a uscire. Colore prevalente del manto: rossiccio. Ampie zone (sotto il mento e nell’addome) di pelo chiaro. Striscia di pelo chiaro lungo il naso. Il mio contatto

Dora Pinna

3490729799

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram #doglife #instadog #doglove

L'articolo Appello a Radio Zampetta Sarda, smarrita Sissi: ricompensa a chi la ritrova proviene da Casteddu On line.