Appello a Radio Zampetta Sarda per Orsetta, rimasta senza padrone

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA; SOLENIMIS, MUORE IL PADRONE ORSETTA È SOLA NEL TERRENO, CERCA ADOZIONE.

L’ appello di Valeria per Orsetta, la cagnolina rimasta sola dopo la perdita del padrone.

Vi scrivo per chiedervi aiuto per salvare una cagnetta. Il suo padrone è morto una settimana fa, e lei è rimasta sola nel terreno a Soleminis. Per questioni legali, non possiamo entrare e le diamo da mangiare attraverso la rete. Non ha il microchip, ha un anno circa, ha i vaccini in regola ed è negativa a Filaria e lesmaniosi. Io ho già 4 cani e non posso prendermi cura di lei, e i parenti sono molto anziani e non possono accoglierla. La cagnetta è una taglia media, pesa sui 12 kg ed è della dimensione di un beagle o di un cocker. Spero possiate aiutarmi. Vi allego le foto. Vi ringrazio anticipatamente Valeria 3400681439

