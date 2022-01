L’ appello del cuore di Valentina a Radio Zampetta, per trovare una famiglia a un dolcissimo cucciolone di Cagliari, che rischia di finire in canile perché il padrone si è ammalato: ” Vi chiedo di aiutarmi per trovare casa a questo cagnolino che finirà in canile.

Ha 11 mesi, microchippato, è di un signore che non può tenerlo più perché si è ammalato e il cane è cresciuto tanto. È un cucciolone dolcissimo, molto affettuoso e va d’accordo con tutti. È un bel cagnolone, arriverà a pesare sui 40 kg , ma lui ha solo bisogno di stare più libero perché ora non può uscire se non di fronte a casa. Il padrone è molto affezionato al cane, ma per il suo bene lo vorrebbe più felice perché lui non può portarlo fuori. Il cane si trova a Cagliari ed è disponibile subito.

Potete contattare il 349 3393374.”

