Appello a Radio Zampetta Sarda, cercasi adozione di coppia per due gattini

DUE MICRO GATTINI IN CERCA DI UN’ ADOZIONE DI COPPIA. Queste 2 meraviglie si trovano a Quartu, la grigia è una femmina e il rosso è un maschietto. Sono stati recuperati abbracciati, la loro mamma è stata investita e si sono ritrovati soli al mondo a pochi giorni dalla nascita. Hanno il pelo lungo, soffice dei veri battufolini morbidi. Si affidano con lo svezzamento, tra circa 2 settimane. Solo adozioni responsabili, vita in sicurezza e accettati come membri della famiglia. Favorevoli al preaffido, si da la priorità alle adozioni in Sardegna. Per prenotare l’ adozione inviate un messaggio whatsapp alla redazione di radio zampetta sarda al 348 0941 632 riferimento adozione di coppia dei micro micini.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

Fonte: Casteddu on line