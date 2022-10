Appello a Radio Zampetta Sarda, adozione o stallo per due cuccioli a Cagliari

ADOZIONE O STALLO PER DUE CUCCIOLI CHE VIVONO IN STRADA A CAGLIARI.

Questi cuccioli di due/tre mesi vivono per strada a Cagliari, erano otto, ora sono rimaste due femmine.

La mamma è un simil Border Collie e il padre un Golden.Il loro papà umano è senza fissa dimora e ama molto la sua cagnolina di un anno e mezzo, purtroppo non è stata una gravidanza voluta ma vivendo per strada e non avendo soldi per sterilizzarla(cosa che faremo appena possibile)gli ha tenuti e sistemati.Chiedo a tutte le Associazioni di volontariato se possono farsi carico delle due cucciole, bastano due volontarie di buon cuore che hanno un rifugio altrimenti non so che fine faranno visto che sono in una zona a rischio investimento e lui non potrebbe dargli niente se non tanto amore, ma purtroppo non basta e ha chiesto aiuto!

Vi prego!!!Alla mamma ci pensiamo noi per la sterilizzazione, ma due cuccioli in appartamento non posso proprio visto che ne ho otto tra cani e gatti!!!Aiutiamolo perché è favorevole alla sterilizzazione…perché non ha soldi per farlo…perché è disperato!!!Lo so che siete strapiene e lo capisco ma vanno salvate prima che finiscano chissà in che mani!!!GRAZIE A CHI SI METTERÀ UNA MANO SUL CUORE

3511896240 Mky Baddu proprietario delle cucciole.Grazie

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram #doglife #instadog #doglove