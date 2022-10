Hanno perso tutto ciò che avevano nell’incendio, scoppiato venerdì scorso in via S’ecca S’Arrideli a Quartu, a causa di un cortocircuito, del loro appartamento. Camera da letto, arredi, impianto elettrico, abbigliamento, tv ed elettrodomestici: tutto in cenere. E ora scatta la raccolta fondi di solidarietà su gofundme. Hanno bisogno di 50 mila euro.

“C’è da aiutare una famiglia in difficoltà economica che a causa di un cortocircuito ha perso l’abitazione”, scrive Emanuele Di Salvo, “adesso sono ospiti da parenti, ma se riusciamo ad aiutarli con un piccolo aiuto economico magari riusciamo a fargli passare almeno il Natale in casa propria. Diamo una mano a una famiglia in difficoltà: hanno perso i ricordi di famiglia e tutto quello che possedevano. Quindi mettiamoci tutti il cuore in mano, dopo una pandemia che ha colpito tutti, questo proprio non ci voleva”.

L'articolo Appartamento distrutto da un incendio, famiglia in difficoltà senza casa: scatta la raccolta fondi a Quartu proviene da Casteddu On line.