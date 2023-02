Appaltati i lavori a Tharros, pronto il progetto esecutivo per San Salvatore

Cabras

Oggi nel CdA della Fondazione si parlerà dell’area servizi e del parco per il Museo civico

L’appalto dei lavori per il rifacimento dell’intera rete perimetrale dell’antica città di Tharros affidato all’impresa Rinac dà il via al “Grande progetto Mont’e Prama”, finanziato dalla Regione e realizzato dalla Fondazione, a seguito della convenzione firmata nel dicembre 2021 con il Centro regionale di Programmazione.

È pronto anche il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di messa in sicurezza e restauro dell’ipogeo e della chiesa di San Salvatore, oltre che i preliminari – che questo pomeriggio saranno all’esame del Consiglio di amministrazione – per il nuovo centro servizi di Tharros e per i nuovi allestimenti, l’Area servizi e il parco del Museo civico.

“Non è stato facile, ma grazie all’abnegazione dell’Area tecnica e alla disponibilità dei progettisti siamo riusciti a rispettare il cronoprogramma concordato con il CRP”, spiega il presidente Anthony Muroni. “Per l’esecuzione dei lavori presso il museo dovremo attendere la formale consegna in uso da parte del Comune, ma avere già i progetti pronti ci porrà in condizione di partire subito”.

“Ho dato indicazioni perché si provveda al monitoraggio microclimatico dell’ipogeo di San Salvatore e l’avvio delle attività diagnostiche finalizzate alla conservazione delle superfici decorate, in previsione del restauro e in vista della riapertura del sito alle visite, prevista per l’estate 2023”, dice la direttrice della Fondazione, Nadia Canu.

Per quel che riguarda i progetti legati al riallestimento dell’ala storica del museo e alla realizzazione del Parco, la direttrice spieda di aver raccomandato che “secondo i metodi dell’archeologia pubblica, vengano prese in considerazione le esigenze, le idee e i suggerimenti raccolti nel corso del progetto didattico che vede protagonisti bambini e ragazzi dell’istituto comprensivo di Cabras”. Su Mont’e Prama, infine, Nadia Canu ricorda che “con la nomina della commissione siamo pronti a esaminare i progetti del Concorso internazionale di idee per la musealizzazione di Mont’e Prama”.

Per il responsabile dell’Area tecnica, Alessandro Girei, “l’iter dei lavori e delle progettazioni prosegue secondo i programmi assegnati dal Consiglio di amministrazione della Fondazione e dalla Convenzione con il CRP, anche grazie alla grande disponibilità al confronto della Soprintendenza ABAP di Cagliari e Oristano e dell’Ufficio Tutela del Paesaggio della Regione, oltre che degli altri uffici preposti al rilascio dei pareri di conformità”.

Nel dicembre del 2021 la Regione – con una delibera – ha stanziato per il sito di Mont’e Prama, considerato tra i grandi attrattori regionali, 12 milioni di euro. Nello specifico, 7.960.000 saranno destinati a investimenti e infrastrutturazione nei siti di competenza, compresa l’infrastruttura museale (sito Mont’e Prama, Tharros e Torre di S. Giovanni, Ipogeo e villaggio di S. Salvatore, struttura museale); 1.400.000 saranno investiti in attività di ricerca e valorizzazione in collaborazione con Enti di ricerca regionali, nazionali e internazionali e 2.650.000 per sostenere azioni di promozione e valorizzazione del Sistema di valorizzazione integrata territoriale del Sinis – Terra di Mont’e Prama in ambito nazionale e internazionale.

