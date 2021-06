Aperto il cantiere per la rotatoria provvisoria tra Cabras, Torre Grande e il Sinis

L’intervento per la realizzazione della rotatoria provvisoria dovrebbe essere completato in 21 giorni.

All’impresa che si è aggiudicata i lavori spetta il compito di provvedere alla messa in sicurezza della zona di cantiere, per scongiurare pericoli per la pubblica incolumità, nel rispetto della normativa vigente in materia. La stessa impresa dovrà anche predisporre la segnaletica, collocare i prescritti segnali per la sicurezza e chiudere gli accessi alle strade interessate dai lavori.

Sono iniziati stamane tra Cabras e Torre Grande i lavori per la realizzazione della rotatoria provvisoria all’intersezione delle strade provinciali SP 1, SP 6 e SP94. Come prescritto dall’ordinanza n. 75 della polizia locale di Cabras, a partire da oggi – 14 giugno – e quotidianamente fino al termine dei lavori è istituito il divieto di transito, esteso ai pedoni e a tutte le categorie di veicoli, dal chilometro 7+150 della Provinciale 1, con traffico pedonale e veicolare consentito solo dalla SP 94 verso la SP 6 e viceversa.

Fonte: Link Oristano

