Aperto anche a Bauladu l’Ascot, l’ambulatorio per i pazienti rimasti senza medico di base

Bauladu

Rimodulati i due turni dell’ambulatorio di Tramatza

Operativo anche a Bauladu un nuovo ambulatorio straordinario di comunità territoriale sito nei locali di via Gramsci 3: i pazienti senza medico di base del paese, di Tramatza e Milis posso usufruire del servizio ogni mercoledì dalle 11 alle 16

Rimangono attivi i due turni settimanali dell’Ascot di Tramatza, fissati per il giovedì dalle 14 alle 19 e il venerdì dalle 11 alle 16. Anche in questo caso possono accedere i cittadini dei tre paesi.

L’ambulatorio straordinario di comunità di Bauladu è il il diciottesimo aperto in provincia di Oristano, dopo quelli già operativi ad Allai, Ardauli, Baratili, Busachi, Fordongianus, Masullas, Narbolia, Nurachi, Samugheo, San Vero Milis, Seneghe, Simaxis, Solarussa, Tramatza, Uras, Villaurbana, Zeddiani.

“Nei primi mesi di operatività questo servizio ha assicurato risposte puntuali all’utenza, uno strumento agile e flessibile, capace di risolvere velocemente anche le situazioni più urgenti” ha detto il direttore generale Angelo Maria Serusi.

I cittadini, privi del medico di famiglia, muniti di tessera sanitaria, possono recarsi gratuitamente presso le strutture nei giorni e negli orari pubblicati sul sito della Asl (qui il link ) per richiedere prescrizioni mediche, visite urgenti e non urgenti, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari (inserimento in ADI, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate), certificati di malattia e ogni altra prestazione riconosciuta dagli Accordi Collettivi Nazionali.

Lunedì, 3 luglio 2023