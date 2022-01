Chiara Seazzu riunisce il collegio di direzione: «Siamo pronti ad accogliere le nuove sfide»

CAGLIARI. Pronti ad accogliere le nuove sfide, Policlinico Duilio Casula e San Giovanni di Dio centrali nella sanità sarda. È il messaggio lanciato dalla direttrice generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, Chiara Seazzu. Riunito oggi il collegio di direzione, composto dai direttori sanitario, Ferdinando Coghe, amministrativo, Maria Luisa Mastino, e dai direttori di dipartimento. All'incontro hanno partecipato anche il professor Giorgio La Nasa, prorettore all'assistenza, il prof. Luca Saba, presidente della Facoltà di Medicina, e il prof. Gavino Faa, direttore di Anatomia patologica. «L'Aou di Cagliari è una grande realtà - dice Seazzu - che in questi anni si è rafforzata ed è cresciuta per centralità e importanza nel panorama sanitario sardo. La specificità e unicità dell'Aou è racchiusa in tre parole chiave: assistenza, didattica e ricerca. Ed è su questo che continueremo a lavorare intensamente, in stretta collaborazione con l'Università degli Studi di Cagliari».

Fonte: La Nuova Sardegna

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail