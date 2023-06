Aou Cagliari, 33 medici formati in un master su cure palliative - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 06 GIU - I primi 33 medici hanno tagliato il traguardo e hanno conseguito un titolo di eccellenza: master di Alta Formazione e Qualificazione in Cure palliative di II livello. Un risultato importante per l'Università degli Studi di Cagliari, che lo ha organizzato grazie al contributo di Regione Sardegna, e per l'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari che ha al suo interno il servizio di cure palliative e terapia del dolore.

La cerimonia, nella sala congressi nel Blocco I dell'asse didattico nella Cittadella Universitaria di Monserrato. Un evento a cui hanno partecipato il rettore Francesco Mola, la direttrice generale dell'Aou di Cagliari, Chiara Seazzu, l'assessore della Sanità Carlo Doria, il direttore del master Gabriele Finco.

"Una società evoluta - ha detto il rettore Mola - si prende cura del benessere delle persone in ogni momento della vita, specialmente quelli più difficili. Le cure palliative sono una importantissima conoscenza che aiuta ad alleviare dolori e sofferenze e questo è il primo master dedicato interamente a questo importante ambito medico". Il tema della terapia del dolore e delle cure palliative - ha osservato Doria - è molto sentito da tutta la comunità scientifica e dell'Assessorato.

Abbiamo istituito dei tavoli regionali e stiamo creando una rete che prevede una distribuzione territoriale con dei centri ospedalieri di riferimento".

"Prendersi cura dei pazienti - ha affermato la dg Seazzu - è il principale dovere del nostro servizio sanitario. Il compito che avranno questi medici sarà di fondamentale importanza: i pazienti si affideranno per avere conforto e sollievo dalla sofferenza. Grazie a questo speciale percorso di alta formazione i cittadini troveranno eccellenti professionisti esperti nella cura dei pazienti, attenti alle loro fragilità, ma anche dei familiari impegnati nella gestione quotidiana".

Per Gabriele Finco, che è anche il direttore della struttura di Anestesia e rianimazione al cui interno c'è proprio il servizio di cure palliative che ha sede al San Giovanni di Dio, "il master rappresenta una tappa fondamentale nella realizzazione della rete di Cure Palliative della Regione Sardegna, perché ha permesso la formazione dei medici che dovranno operare al suo interno. Le cure palliative costituiscono un cardine irrinunciabile dell'assistenza sanitaria nel trattamento di pazienti che presentano malattie croniche e invalidanti, e infatti rappresentano un livello essenziale di assistenza (Lea) per il servizio sanitario nazionale".

A febbraio si è, invece, concluso il percorso del master di I livello in cure palliative e terapia del dolore che ha formato 27 nuovi professionisti sanitari con competenze specifiche e interdisciplinari. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna