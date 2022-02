Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Dal distaccamento di Abbasanta sono giunte le squadre dei vigili del fuoco ed è arrivata anche l’ambulanza del servizio 118, così come i carabinieri. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare: il pensionato era già morto.

Un anziano pensionato è morto carbonizzato dopo essere caduto nel camino di casa. La tragedia si è verificata nella serata di ieri, dopo le 20, a Ula Tirso, in un edificio a due piani di via Indipendenza, dove l’uomo, Salvatore Cossu di 89 anni, viveva, e che ospita anche la famiglia del figlio.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail