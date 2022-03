Anziano investito sulle strisce pedonali a Quartu, è caccia al pirata alla guida di un Suv che non si è fermato.

Ieri a Quartu Sant’Elena, i carabinieri sono intervenuti in via San Benedetto dove un 87enne pensionato del luogo è stato investito mentre attraversava la carreggiata sulle strisce pedonali da un Suv di colore nero, al momento non identificato. Dopo l’impatto l’investitore si è dato a precipitosa fuga, omettendo di soccorrere il malcapitato. A seguito dell’evento il pedone è stato trasportato da un’ambulanza del 118 presso il pronto soccorso dell’Ospedale Brotzu di Cagliari, non in pericolo di vita. Sono in corso indagini per identificare l’autore del sinistro stradale.

