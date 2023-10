Anziano derubato a Samassi mentre è al telefono, il ladro scappa con 25 euro

Samassi – Anziano scippato in strada mentre si reca a comprare una pizzetta al taglio: un uomo a piedi gli ha sfilato il portafoglio dalla tasca dei pantaloni, sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il fatto è avvenuto questa sera intorno alle 18:30. Un ottantenne stava percorrendo la traversa di via Risorgimento, a pochi passi da un market molto frequentato, e nel mentre era al telefono con la nipote quando un uomo, sembrerebbe di giovane età, gli ha sfilato il portafoglio dalla tasca per poi dileguarsi velocemente. Il bottino è stato di 25 euro, all’interno anche i documenti, ma ciò che allarma maggiormente è il gesto compiuto, a distanza di pochi mesi, ai danni di un’altra persona fragile.

Infatti, a luglio, a una anziana signora le era stata strappata la borsa dal braccio mentre percorreva una delle strade principali del paese. “Ha visto una persona che scappava velocemente”, ha raccontato un parente della vittima, “in genere la pizza gli viene consegnata a domicilio ma questa sera ha deciso di uscire per fare due passi a piedi”.