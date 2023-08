Anziano cardiopatico ha un malore in crociera. Arriva l’elicottero e lo porta in ospedale

Cagliari

L’intervento d’urgenza della Guardia costiera

La Guardia costiera di Cagliari ha effettuato ieri notte un’operazione di soccorso di un passeggero di nazionalità tailandese di 76 anni, cardiopatico con pacemaker non funzionante, a bordo della nave Costa Toscana, in navigazione a circa 38 miglia a ovest di Sant’Antioco.

Considerata la gravità dell’emergenza e la necessità di un’evacuazione medica immediata, è stato disposto l’impiego di un elicottero delle 4^ sezione volo elicotteri della Guardia costiera di Decimomannu, velivolo specializzato in attività di ricerca in mare, dotato di sofisticate apparecchiature che consentono l’appontaggio o il recupero in verticale dalle unità navali.

L’elicottero, che al momento della richiesta di soccorso si trovava nell’area del comune di Sarroch per un’attività addestrativa, ha raggiunto la nave. L’equipaggio del velivolo ha proceduto al recupero del turista grazie a una speciale barella.

Completata l’evacuazione medica, l’elicottero della Guardia costiera ha trasferito il passeggero all’ospedale Brotzu per il suo ricovero.

Martedì, 1 agosto 2023