Anziana trovata morta in casa a Sassari, grave la sorella - Sardegna

È stato un incidente domestico. L'anziana trovata morta questo pomeriggio a Sassari, nel suo appartamento di via Cesare Pavese, nel quartiere Monte Rosello, si chiamava Andreuccia Cossu e aveva 75 anni. La sorella gemella, Anna, trovata dai Vigili del fuoco riversa accanto a lei nel soggiorno di casa in gravi condizioni, è stata soccorsa dal 118 ed è ora ricoverata nel reparto Rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Per gli agenti della Questura di Sassari, intervenuti sul posto, e per la Procura non ci sono dubbi: Andreuccia Cossu è caduta ed è morta per i traumi riportati, mentre Anna, è caduta probabilmente nel tentativo di sollevare la sorella per prestarle soccorso. A scoprire la tragedia sono stati i Vigili del fuoco, chiamati ad aprire l'appartamento delle due anziane dai parenti, preoccupati perché da un paio di giorni non riuscivano a mettersi in contatto con le due sorelle. Entrati in casa hanno trovato nel soggiorno Andreuccia ormai priva di vita, e Anna riversa accanto a lei, in gravissime condizioni.

Fonte: Ansa Sardegna