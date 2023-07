Anziana si lancia dalla finestra: suicidio sventato da un poliziotto di Marrubiu

Marrubiu

A Novara il gesto eroico di Luca Sivo. Le congratulazioni del sindaco Corrias

È originario di Marrubiu uno dei due agenti di polizia che lo scorso 9 luglio, a Novara, ha salvato una donna di 82 anni che aveva tentato di togliersi la vita, lanciandosi dal davanzale della propria abitazione. Luca Sivo, insieme a un collega della Squadra Volante, sono intervenuti nel quartiere San Paolo, allertati da una vicina della ottantaduenne.

“I poliziotti, appena hanno realizzato il pericolo e la reale intenzione della donna a lanciarsi nel vuoto, non hanno esitato a mettere in serio pericolo la propria vita”, si legge in un post pubblicato dalla questura di Novara sui social, dove viene spiegato che sono intervenute due distinte pattuglie.

“Due agenti hanno instaurato un dialogo con la signora nel tentativo di distrarla mentre questa, decisa nelle proprie intenzioni, lentamente avanzava oltre il balcone di ferro, mettendo i piedi sulla staffa porta panni, gridando più volte ad alta voce il suo intento”, spiegano dalla questura.

Nel frattempo Sivo e il collega hanno cercato di accedere all’interno dell’appartamento.

Una volta dentro l’abitazione, i poliziotti si sono avvicinati al balcone. L’anziana, sentiti i rumori alle proprie spalle, si è voltata e alla vista degli agenti che correvano verso di lei, si è lanciata nel vuoto. Uno dei due è riuscito ad afferrarla per un braccio, ma ha rischiato di venire trascinato giù con la donna. Grazie all’aiuto dell’altro agente, il poliziotto e la donna sono stati riportati in sicurezza. L’anziana è stata immediatamente affidata alle cure mediche degli operatori del 118, nel frattempo intervenuti sul posto.

All’agente Luca Sivo ha rivolto le congratulazione il sindaco di Marrubiu, Luca Corrias.“Marrubiu è orgogliosa di Luca come compaesano e come agente delle Forze dell’Ordine”, ha scritto il sindaco. “La sua azione merita di essere celebrata e riconosciuta come esempio di coraggio, umanità e dedizione al dovere. Grazie Luca, continua ad ispirarci con la tua bravura e il tuo impegno nel servire gli altri”.

Giovedì, 13 luglio 2023