Anziana scippata a Samassi, individuato l'autore del reato

Domenica scorsa https://www.castedduonline.it/paura-a-samassi-anziana-scippata-in-pieno-centro/amp/ in viale Stazione una ottantenne è stata aggredita alle spalle da un residente del centro del Medio Campidano che, mentre percorreva la strada in bicicletta, si è accostato alla donna e le ha strappato la borsa dalle mani. Dopo averla svuotata di ogni bene, un telefono cellulare, trenta euro e il bancomat con il codice, ha abbandonato la borsa alla stazione ferroviaria e si è recato presso lo sportello automatico della banca dal quale ha prelevato, per ben due volte, a distanza di mezz’ora, cinquecento euro, per un totale di mille euro. Immediate le indagini svolte dai carabinieri che, in pochi giorni, hanno identificato l’autore del reato. Per l’anziana donna, ancora molto spaventata per l’accaduto, era stato necessario anche l’intervento di un’ambulanza dopo il fatto: sotto choc e con alti valori della pressione arteriosa, era stata presa in carico dagli operatori sanitari.