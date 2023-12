Anziana inciampa e cade nel nuovo viale Trieste a Cagliari, i soccorritori arrivano a piedi

Disavventura per un’anziana nel nuovo viale Trieste a Cagliari, col primissimo tratto aperto ai pedoni ma, almeno sino a dopo le feste natalizie, chiuso alle automobili. La donna ha inciampato ed è caduta nel tratto di marciapiede che fa angolo con via Isola Tavolara: alla scena hanno assistito vari passanti e qualche commerciante. I soccorsi sono stati chiamati subito e sul posto è arrivata un’ambulanza del 118. Meglio, quasi sul posto: il mezzo di soccorso si è infatti dovuto fermare davanti alle recinzioni e ai blocchi piazzati al confine con via Maddalena e piazza del Carmine. Stando al racconto di qualche negoziante, per soccorrere la malcapitata i soccorritori sono dovuti arrivare da lei con la barella, riuscendo a stabilizzarla, prima di portarla sino all’ambulanza. Per l’anziana è stato disposto il ricovero al Santissima Trinità . Fortunatamente, la donna non si trova in pericolo di vita e avrebbe dovuto riportare solo qualche frattura o slogamento.