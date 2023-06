Antonio Pilia spegne 100 candeline, gli auguri di Muravera allo storico agente della stradale

E’ stato per una vita agente della Polizia stradale, lavoro che l’ha portato in giro per tutta l’Italia e, in particolare, per ben 20 anni, a Muravera, dove alla fine ha deciso di rimanere al termine della sua carriera nelle forze dell’ordine. E proprio oggi, giorno del suo centesimo compleanno, Muravera gli ha reso omaggio. Antonio Pilia, ancora in ottima forma, ha festeggiato il secolo di vita insieme alla moglie 91enne e ai suoi tre figli e all’intera famiglia. A portargli il saluto del paese, a nome dell’amministrazione comunale di Muravera, il consigliere comunale Michele Secci che gli ha porto gli auguri anche da parte del sindaco, Salvatore Piu, della giunta e del consiglio comunale. “E’ stato davvero emozionante ascoltare i suoi ricordi, un’autentica memoria vivente del nostro territorio”, ha commentato Secci. “Augurissimi signor Antonio, Muravera è con lei e con la sua famiglia. Un forte abbraccio”, ha detto il primo cittadino che pensa a una festa speciale per il nuovo nonnino del paese. Il neo-centenario ha ricevuto anche la visita del vice-comandante della Polizia Stradale di Muravera, Francesco Zedda e dell’agente Stefano Seu che gli hanno portato gli auguri del comandante Michele Pinna. A Pilia sono giunte anche le felicitazioni del Questore e del Prefetto di Cagliari.