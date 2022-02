Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

“Quando sono stato eletto presidente due anni fa”, ha ricordato il presidente, “il fatturato del Consorzio era di appena 84mila euro, oggi invece abbiamo superato i 900mila euro. In questi anni abbiamo investito tanto sulle infrastrutture. Crediamo che il Consorzio abbia grandi potenzialità, per questa ragione vogliamo fare qualcosa di importante. Lo facciamo perché crediamo nel futuro dei nostri giovani”.

Importante conferma per Antonio Loi alla guida del Consorzio cooperative riunite della pesca di Marceddì: ieri il settantenne presidente uscente è stato rieletto con oltre il 60% delle preferenze. Resterà in carica sino al 2025.

Fonte: Link Oristano

