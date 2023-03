Antonino Demelas incastrato per la rapina e pestaggio a Selargius: è anche indagato per la scomparsa di Marina Castangia

Antonino Demelas è stato incastrato per il pestaggio e rapina avvenuti nel 2016 a Selargius: la vittima, Mario Gessa, all’epoca 73enne, era stato picchiato e imbavagliato da quattro banditi che erano riusciti a farsi consegnare le chiavi della sua cassaforte, rubando 4 fucili, una pistola e sessanta euro. Fondamentale l’esame del Dna estrapolato dal un guanto in lattice e dalla federa di un cuscino da parte dei Ris di Cagliari, che avevano trovato alcune impronte digitali su un’anta di un armadio. Ma Demelas è noto già alle cronache per altri gravi fatti: il pensionato di Mogorella si trova infatti in carcere per violenza sessuale compiuta su una minorenne e, attualmente, è indagato per la scomparsa della sua compagna, Marina Castangia, sparita nel nulla a inizio 2021 sempre da Mogorella..

Le indagini legate alla sparizione della Castangia vanno avanti, sono stati numerosi gli appelli dei parenti e le puntate di “Chi l’ha visto?” dedicate alla scomparsa della parrucchiera di Cabras.