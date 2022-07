Cabras

Intervento del capogruppo dei Popolari Europei – Autonomisti Sardi

Continuano le polemiche a Cabras legate al progetto che prevede la chiusura al traffico delle vie La Marmora, Risorgimento, della piazza Principe di Piemonte, di una porzione della piazza Vittorio Emanuele e al ricongiungimento alla piazza Azuni, già zona pedonale da tempo. Pubblichiamo un intervento del consigliere di minoranza Antonello Manca, capogruppo dei Popolari Europei – Autonomisti Sardi.

«Avendo avuto la fortuna di partecipare a diversi incontri, con la Confraternita dello Spirito Santo con operatori economici e altri cittadini, ne ho dedotto che la gente è più stanca di quanto credessi circa i comportamenti dell’amministrazione comunale.

Orbene il sindaco può anche pensare che lo stiano attaccando tanto per il gusto di farlo, e che si senta così ostinatamente offeso, non considerando però tutto il suo agire e le brillanti idee che pone in campo mortificando la popolazione di Cabras.

Ora le condizioni poste a questa cittadina sono spesso avvilenti e rendono più difficile la vita quotidiana dei suoi abitanti, in particolare agli anziani a o quelli che hanno qualche disabilità e non hanno la possibilità di destreggiarsi in mezzo ai nuovi funghi di cemento nati per incanto dalla volontà magica degli amministratori comunali, a iniziare dal sindaco.

È mai possibile fare delle opere che anziché aiutare e agevolare comportino esclusivamente delle condizioni abbruttenti e disarticolanti il tessuto cittadino? Orbene credo e ritengo che il buon lavoro sia quello di ben amministrare e di offrire quanto meglio si possa dare ai cittadini, anziché creare degli ostacoli per impedire o rendere ancor più difficoltoso lo svolgersi della normale vita quotidiana.

Infatti riterrei miope chi pensa di blindare il centro storico senza lasciare vie di scampo o la possibilità a chi ha un’impresa o una attività commerciale di qualsiasi natura; impedire infatti lo svolgimento dei propri mestieri e quindi limitare le possibilità di sviluppo dell’intera cittadinanza.

In più, se uno ci pensa e vorrebbe salutare questo sindaco come colui che abbellisce e crea nuove opportunità al turismo, quella di realizzare delle panchine sul sagrato della chiesa dello Spirito Santo, risalente al 1601, deturpandola e dando opportunità di renderla sempre meno pulita, per tanti motivi che si possono comprendere, perché il traffico notturno di persone e certamente non equilibrate possono sicuramente abbruttire totalmente un posto non solo sacro, il cuore antico e un posto di bellezza da parte dei cittadini e di coloro i quali vengono in visita in questa città.»