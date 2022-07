Antitrust: prescrizione biennale, sanzione 5 mln ad Abbanoa - Sardegna

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato alla società Abbanoa S.p.A., gestore del servizio idrico integrato in Sardegna, una sanzione di 5 milioni di euro.

Dall'1 gennaio 2020 la disciplina della prescrizione biennale (o prescrizione breve), introdotta dalla legge di Bilancio 2018 e modificata con la legge di Bilancio 2020 - spiega una nota dell'Antitrust - si applica anche ai servizi idrici. Da questa data, dunque, i consumatori possono eccepire la prescrizione per importi riferiti a consumi risalenti ad oltre due anni dalla data di emissione della bolletta e i gestori devono evidenziare, in fattura o in documento allegato, la presenza di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni prima, differenziandoli dalle altre voci, secondo le specifiche modalità previste dalla regolazione.

Dai procedimenti svolti dall'Autorità è emerso, invece, che Abbanoa ha disatteso, nell'emettere fatture e solleciti di pagamento, gli obblighi informativi prescritti in capo ai Gestori idrici verso l'utenza in tema di prescrizione biennale; inoltre, ha sistematicamente rigettato l'eccezione di prescrizione in merito agli addebiti fatturati dopo l'1 gennaio 2020 e relativi a consumi idrici risalenti ad oltre due anni prima dalla fattura medesima.

L'Antitrust ha accertato che questi comportamenti integrano una pratica commerciale scorretta in quanto contrari alla diligenza professionale e idonei a falsare in misura apprezzabile la condotta del consumatore in relazione, peraltro, ad un servizio di interesse primario.

Fonte: Ansa Sardegna