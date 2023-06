Antincendio, anche i barracelli impegnati in attività di prevenzione e spegnimento

Oristano

Questa mattina in prefettura a Oristano la Conferenza Provinciale Permanente

Le attività di prevenzione nel territorio e la lotta agli incendi sono stati al centro della Conferenza Provinciale Permanente convocata questa mattina in città dal prefetto di Oristano, Salvatore Angieri.

L’occasione ha consentito di fare il punto sullo stato dell’arte di tutte le attività inter-istituzionali alle quali partecipano, a vario titolo, sindaci e organismi del Sistema di Protezione Civile.

All’incontro erano presenti l’amministratore straordinario della Provincia, i vertici delle Forze dell’Ordine, della Polizia Stradale, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, della Capitaneria di Porto, di Anas Spa, di Rete Ferroviaria Italiana, della Direzione Generale della Protezione Civile, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, dell’Agenzia FORESTAS e numerosi sindaci del territorio.

Il prefetto ha invitato tutti, ciascuno per la propria parte di competenza, “a porre in essere nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali, tutte le buone pratiche necessarie per prevenire e contrastare gli incendi boschivi e di interfaccia”.

Diverse e numerose le problematiche evidenziate, particolarmente importanti quelle richiamate dal Corpo Forestale e dall’Agenzia Forestas, tra cui le criticità relative alla gestione delle vedette nei territori più a rischio. Al riguardo è stata fatta richiesta alla Direzione Regionale della Protezione Civile di poter impiegare, attraverso la stipula di una convenzione con i sindaci, le Compagnie Barracellari del territorio sia nell’attività di prevenzione che di spegnimento di piccoli focolai, considerata la loro particolare conoscenza del territorio.

Il prefetto, infine, si è rivolto ai sindaci esortandoli a “tenere aggiornati i Piani Comunali o intercomunali di Protezione civile, che con la mappatura del territorio rispetto alle zone di rischio attuali e potenziali, costituiscono strumenti indispensabili di prevenzione che di lotta attiva agli incendi”.

“Particolare pubblicità dovrà essere riservata all’informazione alla popolazione”, ha sottolineato Angieri, “stimolando comportamenti virtuosi e promuovendo ogni utile iniziativa volta a facilitare i cittadini nell’attuare con sistematicità gli interventi di manutenzione, sfalcio dei campi, pulizia dei lotti e terreni incolti o abbandonati”.

Ulteriore aspetto affrontato dal prefetto è stato quello della sicurezza delle Strade provinciali che versano in stato di criticità.

Al riguardo, l’Amministratore straordinario della Provincia, tenuto conto delle scarsità di risorse a disposizione, ha assicurato ogni possibile intervento dando priorità ai tratti di strada maggiormente compromessi.

Martedì, 20 giugno 2023