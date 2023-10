Anticorruzione, dirigenti regionali indagati e mai rimossi: la giunta li lascia al loro posto, delibere blindate

La bufera giudiziaria di aprile scorso su nomine pilotate e concorsi truccati in Regione, 21 tra manager, dirigenti e politici, non ha spazzato via dirigenti regionali e dipendenti dal loro posto: nonostante le indagini a loro carico, per alcuni anche di natura corruttiva (induzione indebita a dare o promettere utilità, falsità materiale in atti pubblici, falsità ideologica, abuso d’ufficio, rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio), e nonostante la normativa Anac sulla rotazione straordinaria, i dirigenti sono rimasti tutti al loro posto.

Nell’inchiesta, il sostituto procuratore di Cagliari Andrea Vacca accusa gli imputati di aver truccato nomine di dirigenti, in Regione e all’Aspal, e pilotato concorsi pubblici: fra gli imputati eccellenti, anche il presidente della Regione Christian Solinas, l’allora titolare del Lavoro Alessandra Zedda e l’assessore dell’Industria Anita Pili. Ma mentre i politici non devono incredibilmente essere sottoposti ad alcuna valutazione e possono continuare a fare e disfare, i dipendenti e dirigenti regionali sì. Cosa che è stata fatta, assicurano dalla Regione.

“Quello che è obbligatorio fare è esaminare e valutare le posizioni dei dirigenti, non la rotazione”, spiega l’assessore del Personale Andreina Farris. “Abbiamo seguito le linee guida Anac, fatto le valutazioni in giunta e deciso di non procedere con le rotazioni”. Le delibere relative ai motivi per cui si è deciso di non procedere non sono noti, perché le delibere che li attestano non sono cliccabili, ovvero non possono essere visualizzate dagli utenti del sito a cui la Regione è tenuta a garantire trasparenza amministrativa. Eppure, è fondamentale capire su quali ragionamenti si è basata la decisione della giunta Solinas. “Quelle delibere non sono cliccabili perché contengono elementi che riguardano la sfera della privacy, e dunque non possono essere rese pubbliche. Quello che posso assicurare è che la giunta ha fatto il suo dovere, e alla giunta non può essere imputato alcun ritardo o omissione”.

A essere sottoposti a valutazione sono stati per esempio Maika Aversano, presidente dell’Aspal ma valutata dalla giunta perché da quella era stata nominata, Francesca Piras direttore generale della Sanità, mentre la valutazione di Gianluca Calabrò e Enrico Garau, rispettivamente dirigente e direttore delle risorse umane, spetta ad Aspal, il cui allora presidente Temussi risulta indagato ma non valutabile perché passato ad altri incarichi. Ci sono poi Silvia Curto, ex direttore generale della presidenza della giunta, e Roberto Neroni, amministratore unico dell’Arst nel frattempo andato in pensione.

A spiegare perché i dirigenti sono tutti rimasti al loro posto è Federica Loi, responsabile dell’Anticorruzione. “La rotazione straordinaria è obbligatoria se gli interessati sono rinviati a giudizio e imputati, non in fase di indagine. In questo caso parliamo di dirigenti indagati: il procedimento è stato condotto regolarmente e chiuso con deliberati di giunta”.