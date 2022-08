“Un altro ricco cartellone in un’estate che si conferma quanto mai animata nel territorio dei nostri tredici comuni”, commenta il presidente del Consorzio Due Giare, Lino Zedda. “Un’offerta diversificata anche per gli emigrati, che in queste settimane rientrano nei paesi d’origine, ma anche per i turisti in transito nella nostra Marmilla”.

Infine lunedì 12 settembre sarà inaugurata un’estemporanea di pittura nel centro storico e in via Chiesa.

Venerdì 26 agosto alle 21 incontro su “Saperi produttivi e tradizionali in Sardegna nel cinema etnografico”: ne parlerà il professore Felice Tiragallo, docente di antropologia culturale all’Università di Cagliari, che sarà presentato dalla professoressa Francesca Crasta. Nel corso della serata saranno proiettati alcuni documentari sul tema girati in Sardegna.

“Il tema è ampio ed eterogeneo ed è stato declinato in varie prospettive di studio, filosofiche e più strettamente scientifiche, nonché scrutato da vari punti di vista difficilmente contenibili in un elenco rigido”, spiega il sindaco di Curcuris Raffaele Pilloni.

Oltre un mese di film, foto, musica e incontri, dal 7 agosto fino alla metà di settembre, per una decina di appuntamenti in tutto. Il piccolo comune di Curcuris si prepara a vivere la seconda edizione del Festival estivo comunitario, organizzato dall’amministrazione comunale con la collaborazione dei volontari della Pro loco. Tema di quest’anno: “Antico e moderno”.

Fonte: Link Oristano

