Curcuris

In tema con il nuovo festival comunitario che animerà l’estate nel paese della Marmilla

Al via la seconda edizione del concorso fotografico lanciato dal Comune di Curcuris, all’interno del nuovo festival comunitario Antico e Moderno: “Tutto in una foto” e che animerà i mesi estivi nel piccolo paese della Marmilla. C’è tempo fino al 24 luglio per presentare le immagini.

“La fotografia è una delle linee guida dei progetti di sviluppo turistico del nostro Consorzio negli ultimi anni, grazie alla collaborazione con l’associazione A Banda“, ha detto il presidente del Consorzio Due Giare, Lino Zedda. “Siamo felici e soddisfatti di aver trovato un importante alleato in questo percorso nel Comune di Curcuris”.

“In questa seconda edizione, tema del nostro festival sarà il rapporto tra antico e moderno”, dice il sindaco Raffaele Pilloni. “E sulla falsariga dello scorso anno, coinvolgeremo diverse forme di espressione: musica, pittura murale, cinema e, appunto, la fotografia”.

“Il tema AnticoModerno è ampio ed eterogeneo ed è stato declinato in varie prospettive di studio, filosofiche e più strettamente scientifiche”, dice ancora il sindaco, “nonché scrutato da vari punti di vista difficilmente contenibili in un elenco rigido. L’iniziativa si propone, con la fotografia, di indagare sul piano artistico il rapporto tra antico e moderno”.

Sarà poi la sensibilità dell’autore, in questo caso del fotografo, a descrivere questo rapporto. Ecco alcuni esempi di macro-tracce: antico e moderno: differenze e contrapposizioni e continuità e commistioni. O ancora: società, cultura e costumi sociali tra antico e moderno; vita rurale e vita urbana tra antico e moderno; sviluppo della tecnica e delle scienze tra antico e moderno; economia, sfruttamento dell’ambiente, progresso: tra elementi dell’antico e del moderno; musica e arte tra antico e moderno.

Le foto. Tutte le immagini presentate devono essere state eseguite dall’autore, che ne deve detenere la completa e originaria paternità e proprietà. Sono ammesse solo foto in bianco e nero e a colori, prive di firme, filigrane o contrassegni visibili sull’immagine, con un formato 70×100 (inquadratura verticale, oppure orizzontale) ad alta risoluzione (minimo 300 dpi o superiore), alternativamente nei formati jpg, pdf oppure tiff.

Il ricorso a fotomontaggi e ritocchi digitali è ammesso, a insindacabile giudizio della giuria, solo in via integrativa, migliorativa e di arricchimento. Non sono ammesse fotografie realizzate esclusivamente mediante l’utilizzo di programmi o modelli di computer grafica.

La partecipazione. I fotografi professionisti e gli appassionati di fotografia, di età maggiore di 18 anni, anche non residenti nel Comune di Curcuris, possono presentare al massimo due fotografie ciascuno. Il termine ultimo per l’invio delle immagini è il 24 luglio. Tutte le note tecniche, compresi i moduli per partecipare al concorso, sono disponibili nel sito del comune di Curcuris.

La mostra. Anche quest’anno il concorso fotografico si concluderà con una mostra all’interno del festival comunitario “Antico e Moderno”. Una giuria sceglierà i vincitori e selezionerà le immagini migliori da esporre (non più di 30) ma potrà dire la sua anche il pubblico che visiterà l’esposizione. Questi i premi: 400 euro per il primo classificato, 300 per il secondo e 200 euro per il terzo. All’autore della foto più votata dal pubblico andà un premio di 250 euro.