Cala il numero dei positivi

E’ stata anticipata a mercoledì prossimo 29 dicembre la terza giornata di vaccinazione contro il covid promossa a Bosa e dediucata agli utenti della Planargia. L’appuntamento è per le 14 nel Convento dei Cappuccini, con ingresso da via Campidano / Logudoro. Non sarà necessaria la prenotazione.

Il sindaco di Bosa Pierfranco Casula ha ricordato che in base alle ultime disposizioni potranno vaccinarsi tutti i cittadini residenti a Bosa e nei comuni della Planargia dai 12 anni compiuti in su e che abbiano già ricevuto le prime due dosi da almeno 4 mesi.

Potranno vaccinarsi anche coloro i quali devono fare la 1^ dose.

Intanto il sindaco ha fatto sapere che a Bosa cala a 12 il numero delle persone positive: 14 in meno rispetto all’ultimo rilevamento.

È in corso il tracciamento dei contatti di alcune persone, provenienti da altre zone e che frequentano Bosa, risultate positive.

Infine, nei prossimi giorni, a seguito della pubblicazione in Gazzetta del Decreto del 23 dicembre, sarà emanata apposita Ordinanza sindacale per regolamentare le attività per tutto il periodo delle festività. E previsto l’annullamento degli eventi ricompresi nel Decreto.

Domenica, 26 dicembre 2021

