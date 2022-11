Ansia per la sorte di Giulio Tronci, ricerche non stop a Capoterra di parenti e amici

La scomparsa di Giulio Tronci continua a tenere in ansia i parenti e gli amici. Residente a Capoterra, è stato visto per l’ultima volta sabato nella zona di Torre degli Ulivi. Le ricerche non hanno dato nessun esito: “Per chi volesse darci una mano a cercare Giulio il punto di incontro è di fronte alla chiesa di Su Loi (la chiesetta di Sant’Efisio) a Capoterra”, è l’appello rimbalzato su Instagram dal fratello.

Quando si è allontanato da casa, il giovane indossava un giubbotto con cappuccio blu scuro, pantaloni scuri, scarpe nere e aveva con sé un ombrello blu. Chiunque avesse notizie utili può chiamare Matteo Tronci al +393450023411 o +393928536645.