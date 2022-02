Ansia, depressione, uso di sostanze e problemi di sonno. Problemi che, entro un anno dall’infezione, colpiscono chi si è ammalto di Covid. Come se non bastasse il Covid stesso. E no, non solo quelli che sono finiti in ospedale: anche fra chi ha avuto la fortuna di poter guarire a casa sua, c’è il 60% in più di possibilità di essere affetti da uno o più di disturbi psicologici. I dati emergono da una ricerca pubblicata sul British Medical Journal, e le stime sono state realizzate esaminando i dati di 153.848 persone risultate positive tra marzo 2020 e gennaio 2021. Rispetto al gruppo di controllo composto da persone che non avevano contratto l’infezione, le persone con Covid-19 hanno mostrato un rischio maggiore del 60% di qualsiasi diagnosi o prescrizione di farmaci per disturbi mentali entro un anno dalla malattia. I disturbi più diffusi in assoluti, l’insonnia e la depressione. Chi si è ammalato di Covid dimostra anche maggiori rischi di disturbi di salute mentale rispetto alle persone che erano state male a causa dell’influenza stagionale. I ricercatori sollecitano dunque maggiore attenzione nei confronti di chi è guarito da Covid-19, valutandone l’impatto sulla mente.

