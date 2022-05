Annullo filatelico speciale per 100 anni autonomia Arzachena - Sardegna

(ANSA) - ARZACHENA, 11 MAG - In occasione del centenario dell'autonomia del Comune di Arzachena, che cade il 14 maggio, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura "Centenario Autonomia Comune Arzachena - 1922 2022". Sempre il 14 maggio dalle 11.15 alle 14.45 sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso la postazione di Poste Italiane allestito nella sede del Comune, in via Firenze 6. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna