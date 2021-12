Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Alcuni appuntamenti erano stati rinviati a causa di un lutto che ha colpito la comunità di Ollastra nelle scorse settimane. Poi il calendario era stato riprogrammato anche sulla scorta di rassicurazioni giunte a vari livelli circa la fattibilità. Stamane la marcia indietro: non è consentito lo svolgimento degli eventi per l’emergenza covid. La Pro loco, quindi, ha dovuto comunicare nel primo pomeriggio lo stop del cartellone.

Stessa sorte toccherà alla befana il giorno dell’Epifania. Niente pop-corn e caramelle, il 6 gennaio, per i bambini e niente gonfiabili natalizi per le foto ricordo.

A Ollastra sono stati annullati gli appuntamenti natalizi per grandi e bambini promossi dalla Pro loco e dalla Consulta giovani del paese, con il sostegno dell’amministrazione comunale. Ciò a causa dell’aumento dei contagi da coronavirus in tutta l’Italia e della nuova stretta anticontagi.

