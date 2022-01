Samugheo

Incertezza sul carnevale e sulla sfilata delle maschere sarde a causa della pandemia di coronavirus

Sono stati annullati a Samugheo i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio, previsti come da tradizione per domani sera, sabato 16 gennaio. Lo ha comunicato il sindaco Basilio Patta.

Annullata, di conseguenza anche la prima sfilata del 2022 dell’Associazione Culturale Mamutzones de Samugheo, che storicamente si teneva proprio in occasione del falò di Sant’Antonio.

L’Associazione ora sta valutando la possibilità di organizzare o meno gli eventi del carnevale, tra i quali la tradizionale sfilata delle maschere sarde che ogni anno richiama a Samugheo centinaia di visitatori.

“Siamo sulla falsariga della Sartiglia”, spiegano dall’Associazione. “Ovvero in attesa del prossimo decreto legge del Governo. La macchina organizzativa era stata avviata e il comitato, pur cosciente della situazione epidemica, ha deciso di non gettare definitivamente la spugna. Stiamo monitorando la situazione e poi, in accordo con il Comune e le altre autorità locali, si prenderà una decisione definitiva sulla fattibilità o meno dell’evento”.

Sabato, 15 gennaio 2022

