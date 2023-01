Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se invece vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Il Ministero ha attivato anche una campagna di comunicazione sui social e uno spot istituzionale, per guidare le famiglie nelle diverse fasi della procedura e segnalare tutti gli strumenti a disposizione, sia nella fase della scelta sia in quella della vera e propria domanda.

Per ogni alunno si potrà presentare una sola domanda di iscrizione, ma è possibile indicare altre due preferenze nel caso in cui la scuola scelta avesse più richieste che posti disponibili. Il sistema “Iscrizioni online” avviserà le famiglie in tempo reale dell’avvenuta registrazione, a mezzo posta elettronica e tramite l’applicazione IO, e consentirà di seguire l’iter della domanda di iscrizione.

Le iscrizioni online riguardano tutte le prime classi delle scuole statali primarie e secondarie di primo e secondo grado, ma anche i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e le scuole paritarie che, su base volontaria, hanno aderito alla procedura telematica. Domande su carta solo per la scuola dell’infanzia.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail