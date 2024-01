A raccogliere le lamentele dei cittadini è il consigliere di minoranza che, dopo diversi sopralluoghi e verifiche sui fatti, espone una richiesta ben precisa all’amministrazione in carica. A far “tremare” maggiormente sono i canali, alcuni dei quali versano in precarie condizioni: “I cittadini chiedono interventi straordinari per la messa in sicurezza del territorio comunale, i canali che attraversano il centro abitato, in località Sa Perda Su Gattu, Santa Rosa e via Morosini, parco Urbano sono totalmente in stato di abbandono.

Capoterra ha bisogno di essere protetta da eventuali alluvioni, invito con estrema urgenza ad effettuare la pulizia dei canali, affinché siano liberati da alberi, sterpaglie rifiuti e detriti.

È necessario destinare risorse finanziarie adeguate per garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria”.

Altra problematica ereditata dal 2023 è il servizio di raccolta differenziata che, a volte, procede a singhiozzo: tante le segnalazioni per il mancato ritiro dei rifiuti e le lamentele si ripetono ad oltranza.