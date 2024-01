Villa Verde

Due interessanti appuntamenti

Inizio anno con la cultura nel territorio del Consorzio Due Giare. L’anniversario della nascita di Antonio Gramsci e il Giorno della Memoria saranno due occasioni per proporre due belle iniziative a Villa Verde e Usellus.

Mercoledì prossimo 24 gennaio alle 18 nei locali della Biblioteca Gramsciana di Villa Verde si svolgerà l’iniziativa culturale “La futura città” in occasione del recente anniversario della nascita di Antonio Gramsci il 22 gennaio. L’organizzazione è della stessa Biblioteca Gramsciana e del Comune di Villa Verde.

Stefano Giaccone e Giuseppe Manias racconteranno con letture e canzoni legate alla memoria, alle lotte, alla vita sociale la città, dove visse Antonio Gramsci.

“I testi originali gramsciani si muovono dentro uno scenario estremamente dinamico di musiche eseguite dal vivo, voce e chitarra, letture, brevi commenti sociologici e storici”, ha annunciato Manias della Biblioteca Gramsciana, “e ancora un piccolo ausilio di contributi audio trasmessi da un computer. Un continuo confronto/scontro con il Dopoguerra degli anni ‘50 e ‘60, l’attualità contemporanea e la proiezione futura, focalizzando sul tema de la <Città>. Ovvero la città quale luogo/motore della prima rivoluzione industriale e luogo/liquido all’alba della rivoluzione informatica. Un viaggio di circa un’ora fra cultura e contro-cultura”.

A Usellus, invece, sabato 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, in commemorazione delle vittime del nazismo, dell’Olocausto e in onore di coloro che a rischio della propria vita hanno protetto i perseguitati, l’appuntamento nelle scuole medie di Usellus all’interno della rassegna itinerante “Chistionis”. Appuntamento fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Gonnosnò, che ha chiesto di inserire nel calendario una scuola, frequentata dagli alunni di tutto il territorio. Dalle 8,30 a parlare con gli studenti della Marmilla sarà Daniela Palumbo, giornalista e scrittrice italiana, autrice del testo “Le valigie di Auschwitz”.

“La cultura contribuisce alla crescita delle nostre comunità e il confronto su tematiche così importanti educa soprattutto le nuove generazioni”, ha commentato il presidente del Consorzio Due Giare Lino Zedda.

Domenica, 21 gennaio 2024