Oristano

L’analisi dell’esperto Pier Paolo Arca: “Produzione mondiale in calo, anche per la Spagna. Ma la Sardegna regge”

A causa dei rincari sull’energia salgono anche le spese di lavorazione delle olive in frantoio. “Quest’anno i costi raddoppieranno”, ha detto il tecnologo alimentare ed esperto di analisi sensoriale dell’olio Pier Paolo Arca, “anche per questa ragione non si potrà più vendere un litro di olio a 8-10 euro. Purtroppo però molti non riescono a vendere l’extravergine neanche a quel prezzo”.

In Sardegna viene prodotto tra il 2,5 e il 2,9% dell’olio italiano. Nel 2021 la produzione regionale ha raggiunto le 3.000 tonnellate. “Quest’anno speriamo di arrivare a 4.000”, dice Arca, “ma inciderà ancora il grande incendio che ha devastato Montiferru e Planargia nel luglio 2021. L’anno scorso, oltre che dai roghi, la stagione è stata segnata pure dalle piogge di novembre. La raccolta è stata rallentata e si sono perse tante olive”.

A livello mondiale questa non è una grande annata. “La Spagna produrrà meno e questo avrà un peso sul mercato”, ha detto l’esperto. “Se scende l’offerta e la domanda rimane invariata, chiaramente il prezzo dell’olio sale”. La produzione sarda tutto sommato ha retto. “La qualità delle olive è buona”, conferma Arca, “in quasi tutta l’isola non si sono registrati attacchi di mosche. Questa sarà una buona annata per Gonnosfanadiga e Dolianova, territori segnati nell’ultimo biennio da scarsa produttività. A Seneghe, Villacidro e nel Sassarese la media sembra discreta, mentre Cuglieri non produrrà quasi niente a causa degli incendi del 2021. Per Cabras, Oristano e Riola Sardo si va a macchia di leopardo, ma i primi dati sono buoni”.

Questo autunno si registra un leggero anticipo della maturazione delle olive per via del grande caldo. Le temperature, in alcuni giorni quasi estive, condizionano in particolare i piccoli produttori, che si recano in campagna la mattina presto e già verso le 13 sono costretti a tornare a casa per le alte temperature. “La stagione della raccolta è un po’ anticipata”, dice il tecnologo alimentare, “in passato trovare frantoi aperti a ottobre era una rarità. Ora alcuni aprono già a inizio mese, altri a metà ottobre. Le olive si raccolgono fino a metà dicembre, soprattutto le varietà tardive. Speriamo che il tempo lasci lavorare e che si abbassino le temperature, specialmente quelle notturne”.